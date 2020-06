IL CASO

ROVIGO «Già l'idea stessa di vandalizzare un cantiere è un atto grave. Lasciarci sopra scritte razziste è un'azione inqualificabile e vergognosa che segnala il livello di chi l'ha pensata e realizzata». È la condanna del sindaco Edoardo Gaffeo nei confronti delle scritte che inneggiano al razzismo apparse, domenica mattina, sul cantiere per l'abbattimento del chiosco di piazza Merlin. Alcuni vandali, nel weekend, hanno forzato i pannelli del cantiere e con della vernice bianca, hanno lasciato scritte contro George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis, la cui morte ha scatenato una serie di proteste negli Usa e convinto molte città nel mondo a scendere in piazza contro il razzismo. « Rovigo è una città accogliente e tollerante - spiega il sindaco - combatte l'ignoranza, la violenza e il razzismo condannando fermamente questi atti di totale inciviltà». «Rovigo non è una città razzista e leggere certe cose fa ancora più male - ribadisce il consigliere regionale del Pd, nonché capogruppo a Palazzo Nodari, Graziano Azzalin - insultare la memoria di un uomo, disarmato, ammazzato dalla polizi,a è vergognoso. Non dobbiamo liquidare le offese contro George Floyd come un atto vandalico, è una brutta pagina di razzismo cui siamo ancora costretti ad assistere. Purtroppo è una piaga che ancora non siamo riusciti a debellare, dagli Stati Uniti all'Italia. È una battaglia che si deve combattere sul piano culturale, perciò penso sia incoraggiante vedere tanti giovani in piazza a protestare e chiedere giustizia, pur in un periodo difficile per tanti motivi; non sono caduti nella tentazione del benaltrismo. Quanto accaduto l'altra notte è grave, ma i rodigini hanno prontamente reagito allo sfregio e lo faranno sabato in occasione del presidio organizzato dalla Rete degli studenti medi, iniziativa cui invito a partecipare».

MANIFESTAZIONE

Sabato, alle 16, la Rete degli studenti scenderà in piazza Garbiladi per ribadire che Black lives matter, le vite dei neri contano, contro episodi di discriminazione nei confronti di chi ha la pelle nera che anche in Italia continua noa esserci. «In quei messaggi - interviene anche il capogruppo della Lega Michele Aretusini - non vedo nulla di politico o ideologico, nessuna rivendicazione o prese di posizione, ma solo l'effetto di una pochezza intellettuale e temo esistenziale, disarmante. È molto triste». Lo scorso weekend anche molte star internazionali come Jennifer Lopez, Brad Pitt, Madonna e l'italiana Chiara Ferragni sono scese in piazza per dire no al razzismo durante le diverse manifestazioni che si sono svolte per esprimere solidarietà alla comunità afroamericana. di cui Floyd faceva parte.



