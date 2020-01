Concorsone: il Tar sblocca le graduatorie per i nuovi operatori

ORGANICI OSPEDALIERI

ROVIGO «Il Tar del Veneto si è pronunciato definitivamente dichiarando inammissibile il ricorso contro il concorso Oss di Azienda zero: ora le aziende sanitarie del Veneto potranno scorrere le graduatorie, provvedendo alle assunzioni previste». A dare l'annuncio è Cristiano Pavarin, segretario generale della Uil-Fpl di Rovigo, che rimarca come «con questa sentenza si rimuove ogni alibi e si permette alle aziende sanitarie del Veneto la possibilità di adeguare il proprio organico degli Oss». Il concorso per la copertura di 312 posti complessivi, pubblicato sul Bur il 1 marzo e sulla Gazzetta ufficiale il 15 marzo, bandito da Azienda Zero, una sorta di Maxi-Ulss che sovrintende alle sette nate dopo la riorganizzazione varata nel 2016 e che si occupa, in particolare, della gestione di concorsi ed appalti, era stato infatti oggetto di impugnazioni e ricorsi. E questo aveva fatto sì che la graduatoria, stilata dopo la conclusione di tutte le prove, a luglio, rimanesse come bloccata.

LE ASSUNZIONI

«Alcune aziende non avevano proceduto con le assunzioni, altre avevano trasformato i contratti in tempi determinati», spiega Pavarin. Dei 312 Oss, solo 5 erano stati richiesti dall'Ulss Polesana, ma come spiega ancora Pavarin, «molti Oss rodigini hanno scelto di fare concorsi in altre Ulss del Veneto, sopratutto Padova, dove maggiore erano i posti e più alta la possibilità di assunzione, quindi sarà un'occasione importante che riguarderà le sorti di diversi polesani. Fra l'altro, molti di quanto sono entrati in graduatoria, sono attualmente in servizio presso le case di riposo che, a loro volta, dovranno provvedere alla sostituzione, attivando una sorta di vortice occupazionale positivo. Ora non ci saranno più ostacoli per provvedere nel senso delle assunzioni programmate».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA