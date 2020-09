VOLONTARIATO

ROVIGO È stato prorogato al 26 settembre il termine per partecipare al concorso fotografico Scatti in avanti. È promosso dal Csv di Rovigo nell'ambito della Coprogettazione solidale area Cultura, all'interno della quale Cantiere paesaggio, coprogettazione con le associazioni Attive Terre, Leonardo da Vinci, Il Manegium, Cantieri culturali creativi e Circolo fotografico Focus, punta a riattivare il senso di appartenenza al territorio. Le immagini in concorso offriranno la percezione del paesaggio locale da parte di amanti della fotografia, esperti e principianti, per la maggiore conoscenza e la valorizzazione dei processi che hanno portato alla costruzione del paesaggio polesano.

I TEMI PROPOSTI

Il concorso propone tre temi di riflessione: natura, città, degrado. Ogni autore potrà quindi inviare tre immagini al massimo, una per ciascuna tematica: paesaggio naturale, paesaggio urbano, paesaggio degradato. Le foto, a colori o in bianco e nero, potranno essere fatte con qualsiasi tipo di tecnica, ma realizzate o trasformate solo in file digitali in formato esclusivamente jpeg, in qualità stampabile (30 per 40 centimetri, risoluzione 300 dpi). Le foto inviate per il concorso non dovranno essere pubblicate sui social o su siti Internet prima della data della premiazione, che si svolgerà il 24 ottobre nel corso di un evento celebrativo dei 20 anni dall'approvazione della Convenzione europea del paesaggio. Le modalità di partecipazione, il regolamento completo del concorso e i documenti in formato digitale da scaricare per completare l'iscrizione, sono disponibili nel sito Internet del Centro di servizio per il volontariato di Rovigo.

Nicola Astolfi

