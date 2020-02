DECORO URBANO

ROVIGO «Sarà anche la bellezza a salvare Rovigo». Ne è convinto il sindaco Edoardo Gaffeo, pronto a promuovere, assieme all'assessore alla Cultura Roberto Tovo, un progetto dedicato proprio all'abbellimento della città. «Grazie ai fondi del Gal Polesine-Adige - ha spiegato il sindaco ieri l'assessore Tovo sta avviando un progetto mirato a rendere più bella la città. L'aspetto del centro storico è infatti sicuramente un biglietto da visita importante anche per il commercio, oltre che per il turismo».

CONCORSO DI IDEE

Il Comune sta preparando, in pratica, un bando dove verrà previsto una sorta di concorso di idee aperto agli artisti e agli architetti della città per rendere più belle alcune vie o angoli del capoluogo. Ma anche lo stesso centro storico. «Rovigo è una cittadina già bella ha spiegato il sindaco -, se abbiamo però a disposizione delle risorse per renderla ancora più accogliente è sicuramente un'opportunità che abbiamo intenzione di cogliere». «L'obiettivo dell'Amministrazione ha detto ieri il primo cittadino è infatti quello di lanciare un city branding di Rovigo, ossia un insieme di attività che hanno come scopo finale lo sviluppo dell'immagine della città quale strumento principale della sua promozione e del suo sviluppo economico».

Il sindaco, anche grazie al sostegno del manager del commercio che lo affiancherà nei prossimi 18 mesi, ha intenzione di coinvolgere gli imprenditori, i commercianti e i cittadini in una mirata attività di marketing del capoluogo, anche grazie a iniziative di abbellimento della città. Uno strumento, quello del city-branding' che corrisponde a un'azione politica in grado di dare un nuovo impulso al processo di partecipazione democratica diretta.

APPELLO AI PROFESSIONISTI

«Il primo passo in questa direzione ha spiegato ieri Gaffeo sarà chiedere ai professionisti cittadini di portarci le loro idee per rendere più gradevole il centro, che potranno concretizzarsi attraverso le risorse che metteremo a disposizione attraverso un bando». Il sindaco ha poi annunciato l'arrivo d un calendario unico degli eventi che si svolgeranno in centro durante tutto l'arco dell'anno. «Gli eventi non sono mai stati organizzati secondo un unico calendario - osserva - Succedeva infatti che si sovrapponessero, determinando l'insuccesso di un evento rispetto ad un altro. Era dunque necessario procedere a stilare un calendario unitario delle manifestazioni culturali e commerciali che si svolgono in città. L'assessore alla Cultura Tovo, grazie alla collaborazione degli uffici, ci è finalmente riuscito». E annuncia novità, in particolare, per l'estate: «Sarà davvero un'estate ricca di eventi anticipa il sindaco - Questa è la prima svolta e anche la conseguenza positiva di questo nuovo approccio che abbiamo deciso di mettere in atto nei riguardi della pianificazioni degli eventi e delle manifestazioni che si svolgono in città, comprese le diverse mostre».

EVENTI ESTIVI

Il problema della carenza degli eventi estivi era stato sollevato in passato dai commercianti, costretti lo scorso anno a rinunciare alla Notte Bianca o ad altre serate dedicate allo shopping proprio per problemi di organizzazione.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA