Concordi al raddoppio grazie a Palazzo Bosi

ISTITUZIONE CITTADINAROVIGO L'Accademia dei Concordi è pronta a raddoppiare i propri spazi e l'offerta culturale. Entro metà ottobre la Fondazione Cariparo si esprimerà sulla richiesta di finanziamento da quasi 4 milioni di euro dedicato al recupero di palazzo Bosi e le prospettive, assicura il presidente Giovanni Boniolo (nella foto), sono molto buone. Nel frattempo, per la centenaria associazione culturale sta per iniziare un nuovo percorso virtuoso, come spiega Diego Crivellari, vicepresidente in carica dal 22 luglio: «Diverrà sempre...