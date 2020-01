Concluso l'esame dei testimoni La sentenza sul Tanko a febbraio

I NUOVI SERENISSIMI

ROVIGO Il processo sul Tanko, per la cui costruzione sono a processo 15 indipendentisti veneti, lombardi e piemontesi accusati di fabbricazione e detenzione di arma da guerra, dopo che è caduta quella inizialmente formulata dalla Procura di Brescia per associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, si sta avviando alle battute finali. Davanti al Collegio presieduto dal presidente del Tribunale Angelo Risi sono sfilati gli ultimi testimoni delle difese e l'istruttoria è stata dichiarata chiusa. Questo vuol dire che nella prossima udienza, il 21 febbraio, sarà la volta della requisitoria, che sarà formulata dal pm Sabrina Duò, e delle arringhe delle difese. Tempi permettendo, l'intenzione del presidente Risi sembrerebbe di arrivare già alla sentenza, rinviando al massimo tutto di pochi giorni per concludere in ogni caso il processo di primo grado, rimbalzato da Brescia a Rovigo, entro la fine del mese prossimo. Secondo il capo d'imputazione, gli imputati «fabbricavano e detenevano un veicolo terrestre di costruzione artigianale, il cosiddetto Tanko, derivante dalla riconversione di un bulldozer civile destinato alle demolizioni e al movimento terra, riconvertito ed evoluto in analogia alle soluzioni tecniche utilizzate nei veicoli militari, con protezioni corazzate e appositamente progettato per fornire protezione balistica e per essere equipaggiato con supporti per armi». Ma, soprattutto, una sorta di cannoncino artigianale con due proiettili in ottone al piombo. La tesi delle difese è che la ruspa blindata e il cannoncino non possano essere assimilabili ad armi da guerra. Tra gli imputati c'è il polesano Marco Ferro di Lendinara.

