Conchi: «Forza Italia si affidi al sottoscritto»

POLITICAROVIGO Ezio Conchi si propone come il volto del rinnovamento all'interno di Forza Italia. Lo storico partito di Silvia Berlusconi ha replicato alle Amministrative rodigine la débâcle di 12 mesi prima ad Adria, rimanendo fuori dall'aula. Conchi, che in Forza Italia ha avuto una lunga storia, si riconferma alla guida delle due civiche che lo sostenevano a sindaco, ma spiega che «sono iscritto a FI e ho ricoperto il ruolo di vice sindaco nella passata amministrazione per due anni e mezzo. Per questo ho il dovere di rappresentare e...