PAPOZZE

Sei loculi, due nel cimitero di Papozze e quattro in quello di Panarella, per i quali risultano scaduti i termini della concessione, sono rientrati nella disponibilità del comune. La decadenza delle relative concessioni è stata dichiarata con un provvedimento del responsabile del servizio una volta decorso l'ulteriore periodo di preavviso ai concessionari o agli eventuali aventi diritto previsto nell'ordinanza del sindaco del 30 ottobre scorso.

Il provvedimento di decadenza è stato disposto dall'ufficio municipale constatata la carenza di loculi nei cimiteri e la necessità di sopperirvi attraverso il ritorno di questi nella piena disponibilità del comune nel caso in cui le concessioni cimiteriali non siano rinnovate. Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano formulato richiesta, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza provvedendo, se del caso, alla traslazione delle salme, resti, ceneri in campo comune, ossario o cinerario per procedere al restauro del manufatto per un successivo reimpiego. Accertata la decorrenza dei termini per i sei loculi in causa, per uno dei quali datata addirittura al 1986, e preso atto che, viste inevase le comunicazioni compiute, nessuno dei concessionari o degli aventi titolo ha manifestato l'interesse al rinnovo delle concessioni.

M. Ten.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

