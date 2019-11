CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONCADIRAMEROVIGO I residenti di via Balbi Valier si chiedono che fine abbia fatto la tanto agognata fognatura promessa dalla passata Amministrazione. I soldi, 134.500 euro stanziati nel dicembre 2018 da Acquevenete, sono già disponibili: si tratta di portare avanti l'iter per la realizzazione dell'opera idraulica e portare nel XXI secolo una frazione che da sempre lamenta di essere dimenticata dalla istituzioni. Non si tratta di un cantiere curato dal Comune, che è stato informato appunto 11 mesi fa, quanto più dell'azienda idrica...