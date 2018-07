CONCADIRAME ROVIGO Al frate polesano Gabrielangelo Caramore è stata intitolata,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONCADIRAMEROVIGO Al frate polesano Gabrielangelo Caramore è stata intitolata, dal consiglio comunale di Siqueira Campos, Stato del Paranà nel sud del Brasile, la piazza già denominata Praca Brasil.RICORDOL'omaggio al frate cappuccino, che era nato a Rovigo il 27 agosto 1923, è un riconoscimento all'opera svolta come missionario per oltre 40 anni oltre oceano: a Siqueira Campos, in particolare, fu un'autorità ecclesiastica di alta importanza per la città, dove ebbe l'incarico di vicario della locale parrocchia dal 1958 al 1968. Fra'...