LA SANITÀ NEI PAESI

ROVIGO Presto anche Concadirame avrà la sua farmacia. Un presidio fondamentale, soprattutto alla luce del momento pandemico che stiamo attraversando, con le farmacie chiamate proprio a un ruolo ancor più di supporto della sanità territoriale, come testimonia anche la scelta della Regione di varare un protocollo per permettere alle farmacie di eseguire in forma volontaria i tamponi rapidi ai cittadini senza prescrizione medica.

LAVORI IN CORSO

I lavori per la realizzazione sono ancora in corso, ma sono ormai verso la fine e già fra pochi giorni la nuova realtà potrebbe aprire i battenti, in via San Gregorio 7, accanto al Bar Sport, dove un tempo si trovava la Falegnameria De Paoli. Ma la conversione da bottega del legno a presidio farmaceutico non è stato breve. Il necessario via libera dell'Ulss, intanto, è già arrivato, con la delibera del direttore generale dello scorso 30 dicembre che autorizza, con decorrenza 14 gennaio, la società Farmacia Benetti Dott.sse Tania e Paola snc all'apertura e all'esercizio della farmacia rurale di nuova istituzione, sede numero 15 del Comune di Rovigo, frazione di Concadirame.

LA GESTIONE

A gestire la farmacia saranno Tania e Paola Benetti, rispettivamente 50 e 45 anni, laureatesi entrambe in Farmacia e abilitate all'esercizio della professione all'Università di Ferrara ed iscritte all'albo professionale dell'Ordine dei farmacisti di Rovigo, che con l'apposita società che hanno costituito sono risultate assegnatarie della farmacia di nuova apertura sulla base della graduatoria regionale approvata nel 2015 del bando, che risale addirittura al 2012, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio. Con il decreto del direttore della Direzione Farmaceutica regionale dello scorso luglio è stata assegnata alle due dottoresse la sede di Concadirame, lasciando all'Ulss il compito di autorizzarne l'apertura dopo l'ulteriore vaglio di tutti i requisiti. Il 23 novembre l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rovigo ha comunicato di aver provveduto all'attribuzione del numero provinciale di apertura della nuova sede farmaceutica numero 15 di Rovigo, assegnandole il codice 79, mentre il 28 dicembre la Commissione consultiva aziendale dell'Ulss ha espresso parere favorevole all'apertura.

ITER DI NOVE ANNI

Nel lontano 2012 era stato il consigliere comunale Antonio Rossini a sollecitare l'Amministrazione sull'apertura della farmacia a Concadirame, ma allora sembrava che nessuno avesse l'intenzione di compiere un simile passo. Ad agosto è stato invece il consigliere Michele Aretusini a dare con enfasi l'annuncio della futura apertura: «Si tratta di un servizio importantissimo, di massima utilità che dimostra come sia possibile tornare a scommettere sulle frazioni. Un servizio che potrebbe fare da calamita, richiamando, a sua volta, l'arrivo di altri servizi e permettendo così alle frazioni di tornare a vivere, ad essere non più una periferia del centro».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA