Con un pugno frattura la mascella alla convivente

VIOLENZA ALLE DONNEROVIGO Ha sferrato un pugno alla compagna, colpendola in pieno viso con tale forza da provocarle la frattura della mascella. Un atto violento costato alla donna una prognosi di ben 41 giorni, di gran lunga superiore ai 20 necessari per procedere d'ufficio e non solo a querela di parte. Per questo un 42enne di origini romene residente in città, M. I. M. le sue iniziali, è stato indagato per lesioni gravi dalla Squadra mobile di Rovigo guidata dal commissario capo Gianluca Gentiluomo.VIOLENZE REITERATENon si tratta, fra...