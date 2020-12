È innegabile quanto ormai la vendita online faccia parte della vita quotidiana con tutti i pro e contro che ne conseguono. La pandemia mina anche il tessuto economico, andando a colpire prima di tutto i piccoli negozi dei centri minori che si vedono tagliati fuori da questo grande business mondiale. L'emergenza Covid-19 obbliga a rimanere chiusi in casa e impedisce di acquistare direttamente dal negoziante che si è soliti salutare la mattina, e con il quale spesso si è creato un rapporto di fiducia. L'agenzia Delta Informatic ha pensato a un portale che invogli chi abitualmente acquista sul web a scegliere negozi online del proprio paese. Il progetto è appena nato e si chiama Polesine Shop. Il portale è gratuito con un motore di ricerca di negozi online organizzato per Comuni. «Man mano che altri negozianti non presenti in elenco vorranno segnalarci il proprio negozio online, saranno inseriti nella mappa gratuitamente - spiega l'azienda -. Tutti potranno aiutare i commercianti del proprio paese a vendere anche senza clienti in negozio e, perché no, a ridurre gli assembramenti nei negozi fisici dove possibile. Per iniziare ad acquistare nei negozi online della propria zona, basterà visitare il portale Polesine.Shop, selezionare la propria città e scoprire tutti i negozianti che offrono questo servizio.

R.Mer.

