Con Pm 10 alto stop anche alle Euro 4

(N.Ast.) Lo strumento che regola l'applicazione delle misure antinquinamento è il cosiddetto semaforo, o cruscotto, visibile sul sito internet del Comune di Rovigo. Le tre luci del semaforo antismog, infatti, segnalano altrettanti gradi di allerta per il Pm10 in base alle rilevazioni dell'Arpav. La luce verde equivale a nessuna allerta e prevede l'applicazione delle misure valide per l'intero periodo invernale: nella passata stagione, quindi, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi infrasettimanali) lo stop alla circolazione dalle 8.30...