Con Move Week, Uisp e Ulss 5 promuovono il benessere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATTIVITÀ FISICAROVIGO Torna Move Week, la settimana europea per la promozione dell'attività motoria. L'iniziativa 2018 è promossa da Isca - International Sport and Culture Association, di cui Uisp è membro e parte attiva. Anche Rovigo e il Polesine aderiscono a questo evento che si svolge contemporaneamente in 38 paesi, coinvolgendo circa 3.000 città e mettendo in moto più di tre milioni di cittadini in tutta Europa, seguendo il tema Muoviti per piacere!!!!!.UISP PROTAGONISTAIl presidente territoriale dell'Uisp Tiziano Quaglia illustra...