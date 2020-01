Con il rosso fermi anche i furgoni

L'ordinanza antismog, attiva dall'1 ottobre 2019 al 31 marzo 2020, emessa dall'Amministrazione di Edoardo Gaffeo, è stata redatta seguendo le linee guida del Patto interregionale per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico firmato da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte nel quale viene usato il sistema a semaforo. Con il livello più basso di inquinamento, il verde, sono attive le restrizioni minime, per cui la temperatura interna delle abitazioni e degli uffici privati non può superare i 19 gradi, con una tolleranza massima di due gradi, negli edifici industriali e artigianali, invece, non potrà andare oltre i 16 gradi; è vietato utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna o pellet con classificazione energetica a 2 e 3 stelle. Per quanto riguarda il traffico veicolare, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18.30, i veicoli privati a gasolio classificati come Euro 0, 1, 2 o 3 non potranno circolare; stesso destino per le auto a benzina Euro 0 e 1 e motorini o motociclette immatricolate prima dell'1 gennaio 2000. Con l'arancione, il codice attivo da martedì a seguito dello sforamento per quattro giorni continui dei livelli di Pm10, si fermano anche i veicoli privati a gasolio pari od inferiori alla categoria Euro 4. Con il rosso, attivata in seguito a 10 giorni consecutivi di smog elevato, stanno fermi anche i veicoli commerciali.

A.Luc.

