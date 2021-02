LAVORO

ROVIGO Il mercato del lavoro in Veneto è fermo e il calo vistoso delle assunzioni non risparmia alcuna provincia.

È uno scenario a tinte cupe quello dipinto da Osservatorio di Veneto Lavoro che conferma un inizio di 2021 segnato dal contesto di incertezza dovuto al persistere della pandemia.

Dai nuovi dati emerge che il saldo tra assunzioni e cessazioni nel mese di gennaio è stato sì positivo, come di norma in questo periodo dell'anno, per circa 18 mila posizioni lavorative, ma inferiore a quelli registrati nel precedente biennio. Netto anche il calo delle assunzioni: meno 27% rispetto allo scorso anno e meno 32% rispetto al 2019. Su base annua il saldo resta negativo e pari a 13.000 posti di lavoro dipendente in meno. E per la provincia di Rovigo scatta l'allarme: la domanda di lavoro risulta in flessione del 15%. Pieralberto Colombo, segretario generale della Cgil, analizza i numeri allarmanti pubblicati nel report: «Sono dati estremamente negativi: fatte le dovute proporzioni con Venezia, Verona e Belluno che vivono molto con il turismo, anche nella provincia di Rovigo c'è stato un calo sensibile che ha riguardato il turismo, la ristorazione e il piccolo commercio. Altri settori che in Polesine continuano a registrare un po' di difficoltà sono l'edilizia, che sta faticando a riprendersi, e il mondo del tessile che sta pagando la crisi dell'intera filiera della moda. Quando la pandemia sarà finita - avverte Colombo - vi è il rischio che il Polesine perda complessivamente un migliaio di posti di lavoro».

Altre situazioni sono finite sotto la lente d'ingrandimento della Cgil: «Siamo preoccupati dalla vicenda Socotherm: lo stabilimento di Adria sta lavorando a regimi molto bassi, ha prolungato la cassa integrazione, decine di lavoratori sono rimasti a casa e ci sono zero prospettive per il futuro». L'insediamento di Amazon tra Castelguglielmo e San Bellino, secondo l'esponente sindacale, ha fatto emergere un duplice lato della medaglia: «Si è creata occupazione, l'azienda è arrivata a una punta di 900 assunti nei picchi delle festività, ma rimaniamo preoccupati dalla qualità del lavoro e dall'elevato turnover».

Ora l'azione del sindacato si muove su un doppio binario: «Adesso siamo concentrati sulla protezione del lavoro, quando l'economia ripartirà dovremo scongiurare un'emorragia dei posti di lavoro e sperare che le riorganizzazione aziendali non ricadano sui lavoratori - osserva Colombo - Bisogna insistere sulla formazione delle nuove competenze, anche per permettere staffette generazionali».

Come i colleghi di Cisl e Uisl, Colombo lamenta uno scarso coinvolgimento nella pianificazione della Zls: «Abbiamo l'impressione di essere in ritardo: ad agosto la Regione ha affidato alla Camera di commercio la redazione del piano strategico, necessario da presentare al Governo per delineare le linee guida. Si può innescare un volano favorevole, è possibile accedere anche ai Fondi europei, ma bisogna fare presto perché non c'è solo il Polesine. Io e le altre sigle sindacali non siamo più stati interpellati e non sono state fatte proposte. Per quanto mi riguarda, i settori della Zls su cui si può ragionare sono la filiera agro-alimentare sostenibile, il manifatturiero e l'economia green».

Preoccupazioni condivise da Samuel Scavazzin, segretario generale Cisl Padova-Rovigo: «Lo spopolamento del territorio e la vecchiaia sono altri elementi che incidono nella riflessione generale: basta la chiusura di un'azienda per spostare rapidamente i numeri e confermare la fragilità della nostra provincia. Abbiamo forti timori per le conseguenze che comporterà la crisi post Covid, bisogna intervenire già da tempo con delle politiche ad hoc e formare nuove figure professionali. Il boom di Amazon va interpretato con attenzione: è un settore particolare, le assunzioni sono comprese in pochi mesi, forse ci sarà un nuovo picco per Pasqua. Rimaniamo in attesa, inoltre, venga definito il Piano strategico della Zona logistica semplificata».

