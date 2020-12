Con il coprifuoco il numero di furti si riduce fino quasi ad azzerarsi. Storicamente, infatti, il periodo natalizio è uno di quelli caldi dal punto di vista dell'attività dei topi d'appartamento. Con le misure attualmente in vigore, però, quest'anno sembra che con più pattuglie e meno persone per le strade, e con le case che non restano vuote, ci sia stato un effetto deterrente sui ladri, con il numero di reati di questo tipo in città negli ultimi giorni arrivato a zero. Non mancano, però, altri problemi, come le sbronze pomeridiane, come si è verificato sabato pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, dove una 37enne si è ubriacata fino a e rendere necessario l'intervento delle Volanti, ma anche del 118. Per lei una contravvenzione per ubriachezza. Sanzionati anche due giovani che la scorsa notte sono stati fermati in macchina in via Verdi all'una e venti, in barba al divieto di spostamento per giustificato motivo dalle 22 alle 5. Di fronte alla richiesta di chiarimenti dei poliziotti, i due hanno rispolverato un campionario di scuse che probabilmente utilizzavano qualche anno fa con i propri genitori: «Abbiamo finito di lavorare, poi siamo andati a giocare alla Playstation a casa di un amico e non ci siamo accorti dell'ora», più o meno la loro giustificazione. E i poliziotti, per quanto buoni, non si sono dimostrati comprensivi come i genitori, affibbiando ai due la sanzione da 280 euro che se non pagata entro cinque giorni, sale a 400. Nel complesso, però, in Polesine il numero delle sanzioni di questo tipo si mantiene ridotto, segno anche di un buon livello di rispetto delle regole.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA