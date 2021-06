Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CAMPAGNA AMICAROVIGO (E. Bar.) Prodotti agricoli a km zero per aiutare l'ospedale di Wolisso, in Etiopia. È l'iniziativa di solidarietà messa in campo da Campagna Amica e Coldiretti Rovigo per sostenere l'attività di Medici con l'Africa Cuamm. Oggi dalle 8.30 alle 12.30 al mercato coperto in Tassina, in via Vittorio Veneto 87/A, si potranno acquistare, previa prenotazione, le agribag contenenti le specialità alimentari e i prodotti di...