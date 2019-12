Comunità Sant'Egidio, il grazie ai sostenitori del Pranzo di Natale

PRANZO DI NATALE

ROVIGO La generosità che ha permesso a Rovigo il primo Pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio ha il cuore di molte persone, aziende e associazioni che assieme ai volontari e alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, hanno aiutato una settantina di persone che vivono in condizioni di disagio a passare il giorno di Natale nel clima sereno che nasce dal condividere un pasto e la ricchezza dei buoni sentimenti. Per questo la Comunità di Sant'Egidio di Rovigo ringrazia la parrocchia di San Bartolomeo per l'ospitalità e quanti hanno contribuito a realizzare i pranzo di Natale 2019.

VOLONTARI E SPONSOR

Sono Avis comunale di Rovigo, Africa Twende Ferrara, Bandiera Gialla, Caritas diocesana di Adria e Rovigo, Rotary Club Rovigo, Alì Supermercati, Borsari Pasticceria, Cecilia Barison Lusia, Chinaglia Papers Bags, Conad, Delta Gas Utensili, Ecoambiente Srl Rovigo, Eliocopy, Farp colorificio, Fioreria Asia Wonderwood, Fioreria Boscolo, Fioreria Floridea, Fioreria L'angolo del fiore, Ovs Mestre, Prink, Rhodigium Caffè, Talmone Rovigo e i cittadini che hanno dimostrato la loro sensibilità contribuendo con donazioni e doni. La Comunità di Sant'Egidio di Rovigo ringrazia anche i volontari che, il giorno di Natale e nei giorni precedenti, hanno permesso di concretizzare un sogno che ha allietato il Natale di molti. Il 25 dicembre erano una trentina le persone in servizio ai tavoli e in cucina, alcune arrivate solo con il passaparola.

