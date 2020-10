L'APPELLO

ROVIGO La Comunità di Sant'Egidio invita a sottoscrivere l'appello Senza anziani non c'è futuro. L'associazione, impegnata dal 1968 a contrastare ogni forma di povertà e a promuovere iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria, sarà con i propri volontari oggi in piazza Merlin dalle 16.30 alle 20 e domenica in piazza Vittorio Emanuele II dalle 9 alle 14 per presentare l'appello diretto a ri-umanizzare le nostre società e a dire No a una sanità selettiva. L'iniziativa nasce dalla preoccupazione sul futuro delle persone anziane ed è patrocinata dal Comune. L'appello è già online nel sito Internet della Sant'Egidio e potrà essere sottoscritto nella due giorni a Rovigo: è stato inteso per ripartire dalla crisi del coronavirus con una visione diversa, in cui gli anziani non siano più considerati - come ha detto Papa Francesco il 29 giugno scorso - materiale di scarto. L'appello chiede che non si riproponga più l'inaccettabile dilemma del scegliere chi curare, contrario a ogni principio e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Promuove un ripensamento radicale dei sistemi sanitari: invece del ricovero, la domiciliarietà delle cure e reti di prossimità per gli anziani.

N.Ast.

