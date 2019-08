Comuni gabellieri, il Polesine brilla per assenza nell'accertamento fiscale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GUERRA AI FURBETTIROVIGO Sul fronte della lotta all'evasione fiscale, il Polesine resta immobile. Lo scorso 6 settembre il Ministero dell'Interno ha erogato 13,2 milioni ai Comuni che hanno partecipato all'attività di accertamento fiscale e contributivo per l'anno 2017. Il Polesine brilla per l'assenza. Solo Lendinara è presente, come del resto è avvenuto quasi sempre negli ultimi anni, anche se con una cifra di appena 613 euro. In ogni caso, meglio che niente.INVIO TELEMATICOIn Veneto c'è comunque chi è riuscito ad approfittare di questa...