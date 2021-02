IL CONTO AI COMUNI

ROVIGO Un anno di Covid, un anno di aiuti dallo Stato per sostenere i Comuni e alleviare le sofferenze delle famiglie. Sono arrivati contributi a pioggia in Polesine, ma rimane l'incognita legata ai mancati introiti di Imu e Tari, che rischiano di pesare enormemente nelle casse comunali. E' stato un anno pieno di ostacoli da superare per Porto Tolle e il sindaco Roberto Pizzoli: «Abbiamo fatto una manovra importante sul sociale, grazie ai 140mila euro arrivati dal Governo e stanziati per i buoni spesa. In seguito, sono arrivati 146mila euro compresi in un trasferimento statale, di questi 80mila euro destinati al commercio nel Bonus Covid e altri 50mila euro per gli sgravi sulla Tari. Le mancate entrate sono notevoli, come la tassa di soggiorno stornata parzialmente: sono arrivati circa 30mila euro».

I RISTORI

Con il decreto Ristori Ter sono stati assegnati a Occhiobello 63mila euro per i buoni spesa. Un'altra tranche di 63mila euro era stata stanziata dal Governo ad aprile, sempre per i buoni spesa e per accedere al Fondo di solidarietà alimentare: questi contributi sono serviti per aiutare quasi 300 famiglie. Capitolo tributi: l'assessore Raffaele Ziosi ha sottolineato che la Tari è invariata per le utenze domestiche e ridotta per le attività commerciali e produttive colpite dalla crisi economica, visto che sono stati investiti 40mila euro per oltre 200 imprese locali. Il Covid ha inguaiato famiglie e commercio di Porto Viro. Le conseguenze si percepiscono nella nota del Comune firmata dal responsabile del servizio Marco Luni: «Con riferimento all'emergenza sanitaria, nell'esercizio 2020 si sono registrate le seguenti entrate straordinarie statali: 888mila euro per esercizio funzioni fondamentali, una somma che sarà oggetto di regolazione nel 2021 con lo Stato, in base alle minori entrate registrate rispetto al 2019, che dovranno essere rendicontati; 1.733 euro per il personale dipendente della Polizia locale; 18mila per la sanificazione; 194mila per il Fondo di solidarietà alimentare».

LE PERDITE

Secondo la relazione della macchina amministrativa di Castelmassa «lo scostamento calcolato di perdita di entrate di rischio basso ammonta a 314mila euro, a fronte delle risorse statali trasferite di 202mila a sostegno delle funzioni fondamentali. Oltre al Fondo Covid, lo Stato ha erogato ulteriori trasferimenti per 16mila euro specificamente per l'emergenza Covid, a fronte di spese già sostenute o impegnate così distribuite: 11mila euro per il Fondo ristoro ai Comuni per minori entrate relative alla tassa Tosap, 4.500 euro stanziati per la sanificazione e disinfezione, 600 euro per gli straordinari della Polizia locale». Gli effetti della pandemia presentano il conto a Polesella: «Tra tagli di tasse deliberati e altri abbiamo un mancato introito sicuro di almeno 25mila euro - lamenta il sindaco Raito - Il computo però si riferisce solo alla tassazione comunale e va verificato anche l'andamento delle entrate sulla tassazione emessa a fine anno relativa all'Imu. Solo col consuntivo sarà possibile determinare con certezza gli impatti del Covid. Da Roma abbiamo ricevuto 22mila euro per i buoni alimentari, da Venezia 6.679 euro per i centri estivi, dalla Fondazione Cariparo 13mila euro e da altre donazioni 2.700 euro, risorse che abbiamo destinato a campi estivi, doposcuola, sussidi e altri buoni alimentari».

I PICCOLI COMUNI

L'emergenza non ha risparmiato nemmeno i comuni più piccoli della provincia, come Pincara: «Per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia dai vari ristori abbiamo ricevuto complessivamente 45mila euro, su questo importo 30mila arrivano dal cosiddetto Fondone per coprire le maggiori spese causa Covid e far fronte alle minori entrate - illustra il sindaco Stefano Magon - negli altri contributi rientrano 1.300 euro per il Fondo sanificazione, 1.575 euro per il Fondo politiche per la famiglia, 117 euro di lavoro straordinario per la Polizia locale, 1.500 euro stanziati per i centri estivi e i fondi per i buoni spesa. Per elaborare le mancate entrate, aspettiamo il consuntivo».

Alessandro Garbo

