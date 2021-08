Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIALa vecchia idea dell'assessore Matteo Stoppa, quando ancora sedeva sui banchi del Pd e in opposizione, diventa realtà e prende forma: Palazzo Tassoni aderisce ad Avviso Pubblico. L'associazione, costituitasi nel 1996, riunisce e rappresenta Regioni, Province e Comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia. «Aderire a questa associazione è un dovere civico, non solo simbolico, nell'assumere come...