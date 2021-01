COMUNE

ROVIGO Si alza la soglia di esenzione per il pagamento dell'Irpef, andando a sostenere economicamente i redditi più fragili e bassi. Il provvedimento avanzato dall'assessore al Bilancio e ai Tributi Andrea Pavanello è stato approvato nella seduta di giunta di venerdì e prevede il passaggio dello sbarramento da circa ottomila euro a diecimila euro. «Per il secondo anno consecutivo - ha detto Pavanello - interveniamo sull'imposizione fiscale locale. Dopo l'abbassamento della Tosap durante lo scorso anno per aiutare gli esercizi commerciali, quest'anno abbiamo alzato la soglia di esenzione, esonerando dal pagamento chi ha un reddito inferiore ai diecimila euro. Con questa azione l'amministrazione ha scelto di stare vicino a chi ha redditi bassi, dando un contributo che vada oltre quello che è stato fatto con le politiche sociali, come l'erogazione dei buoni spesa, intervenendo in maniera attiva con una riduzione delle imposte».

L'ITER

L'argomento era già emerso la scorsa primavera durante il dibattimento in aula consiliare, ma ci si trovava all'inizio della pandemia e non erano ancora chiari i passi da compiere. Nessuno, inoltre, in quel momento poteva immaginare che la diffusione del Coronavirus avrebbe devastato l'economia, oltre che locale, anche nazionale, per cui l'indirizzo generale adottato dall'amministrazione guidata da Edoardo Gaffeo è stato quello di intervenire soprattutto sulle attività commerciali. Durante il 2020 sono state varate a più riprese diverse manovre di bilancio, per un totale di oltre cinque milioni di aiuti per i rodigini. Adesso, con questo sgravio fiscale, Palazzo Nodari mette in campo altri 60mila euro per coprire il mancato introito. È presumibile che il bilancio verrà approvato a inizio febbraio, in maniera tale da consentire all'amministrazione di continuare con le politiche di contrasto alla crisi economica prodotta dal Covid.

Alberto Lucchin

