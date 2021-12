COMUNE

ROVIGO La commissione elettorale comunale ha approvato il Codice etico per la nomina degli scrutatori. Un importante documento frutto del lavoro della commissione, che ha voluto regolamentare la nomina delle figure di scrutatori in occasione delle consultazioni elettorali, mettendo al centro alcune priorità a favore delle categorie più fragili, ma che in genere ha sempre visto sorgere nella gente malumori sulle scelte delle persone mandate ai seggi.

Il Codice, approvato all'unanimità da tutti i componenti della commissione, è stato migliorato nei suoi contenut, secondo i principi di trasparenza, equità, imparzialità e diligenza nell'esecuzione di un servizio molto delicato e di interesse pubblico. Per essere nominati, gli interessati devono essere iscritti, come previsto dalla normativa, all'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio. L'iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Elettorale del Comune, con apposita domanda, entro il 30 novembre di ogni anno. L'elenco degli scrutatori nominati verrà pubblicato nell'Albo online e sul sito web dell'ente. Il Codice è formato da quattro articoli: metodo di selezione, criteri per l'individuazione degli scrutatori, principio di rotazione e deroghe.

GLI OBIETTIVI

Nello specifico, la commissione elettorale comunale è composta dall'assessore Luisa Cattozzo quale presidente e dai componenti effettivi che sono i consiglieri comunali Lorenzo Rizzato. Nello Chendi e Roberto Giannese. «Si tratta di un breve Codice che intende dare priorità ai giovani studenti o persone senza lavoro - spiega quest'ultimo - evitando che ci siano sempre le stesse persone, favorire una rotazione. Siamo convinti che per i giovani sia un'esperienza di crescita e di servizio per la città. C'era anche l'intenzione di puntare all'estrazione, ma diventava difficile da gestire, dunque abbiamo deciso che si privilegia il metodo discrezionale».

Alla stesura del Codice secondo il quale verranno scelti i prossimi scrutatori, ha partecipato, come detto, il consigliere della Lega Lorenzo Rizzato, in procinto di laurearsi in legge, nonché in prima linea in città per i giovani.

Proprio quest'ultimo ha fortemente voluto indicare gli studenti come scrutatori preferenziali, non solo per dare loro una mano dal punto di vista economico, visto che nella maggior parte dei casi, non hanno ancora un lavoro e pesano dunque sulle spalle sulle famiglie, ma anche per avvicinarli alla macchina amministrativa facendoli sentire partecipi alla vita politica e burocratica della città, non solo come elettori, ma appunto segno di cittadinanza attiva.

Roberta Merlin

