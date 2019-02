Comune pronto ad assumere per le manutenzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'amministrazione di Porto Viro valuta la mobilità per ampliare l'organico con due operai specializzati di categoria B. L'intento è quello di assumere a tempo indeterminato e pieno due figure che saranno assegnate alle manutenzioni. L'avviso predisposto dagli uffici comunali ha valore esplorativo e non vincola l'amministrazione al provvedimento e dispone che in assenza di candidati con le caratteristiche necessarie l'amministrazione si riservi di non dare corso al provvedimento. Alla procedura potranno prendere parte i dipendenti a tempo...