Comune moroso per 5 anni con Equitalia

MANOVRA DI BILANCIOROVIGO Con la prima manovra economica da 1 milione e 186 mila euro, nonostante abbia dovuto pagare numerosi debiti del passato, l'Amministrazione Gaffeo è riuscita a racimolare altri 400 mila euro per la sistemazione delle strade e altrettanti per la manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali. Colpisce la svista di uno degli uffici di Palazzo Nodari che, tra il 2013 e il 2018, non ha eseguito il versamento di 111 mila euro di aggio per l'esecuzione dell'attività di riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate per...