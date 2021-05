Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO NODARIROVIGO Se il casus belli della crisi, come lo ha definito il sindaco dimissionario Edoardo Gaffeo, ovvero il tema del Tribunale, ha vissuto ieri una giornata decisiva che indirizza tutto verso una soluzione che pur non accontenta tutti alla stessa misura, ma è pur sempre una soluzione, la via d'uscita alla crisi, almeno per il momento, non sembra ancora essere stata trovata.Ieri dal tardo pomeriggio, infatti, si sono riuniti...