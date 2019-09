Comune in campo: «Cerchiamo subito una soluzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIROVIGO Ora la palla passa alla politica, con l'amministrazione Gaffeo in prima linea per cercare di trovare una soluzione alla potenziale chiusura di uno stabilimento che ospita 43 lavoratori. Al termine dell'assemblea sindacale di ieri, i dipendenti dell'azienda ex Esoform hanno invocato l'interessamento alla vicenda da parte del Comune e della Regione, nella speranza che questi due enti riescano a trovare un qualche tipo di accordo con Ecolab, per evitare la definitiva chiusura della filiale rodigina. «Manifesto preoccupazione e...