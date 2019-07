Comune, in arrivo tre nuovi assistenti sociali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIALEROVIGO Un bonus sociale per pagare la bolletta dell'acqua. L'Amministrazione comunale di Edoardo Gaffeo, facendo seguito al regolamento Modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati nell'ambito territoriale ottimale Polesine, ha approvato i criteri per l'assegnazione del bonus. L'iniziativa dà la possibilità di accedere ad agevolazioni migliorative rispetto a quelle minime previste dalla regolamentazione nazionale e vigente all'interno dell'Ambito Territoriale...