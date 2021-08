Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEROVIGO Green pass per i dipendenti comunali? Una misura per salvaguardare anche la salute dei lavoratori che non possono vaccinarsi. L'assessore al Personale del Comune di Rovigo Roberto Tovo si dice favorevole all'ipotesi di estendere la profilassi obbligatoria ai lavoratori degli uffici che, in particolare, sono quotidianamente a contatto con il pubblico. Plexiglass e mascherine, infatti, con l'avvicinarsi della stagione invernale,...