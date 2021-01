VERIFICHE TECNICHE

ROVIGO Nell'attesa che le forniture del siero anti-Covid tornino regolari e stabili, Rovigo si appresta ad avviare il suo piano vaccinale. Ieri mattina si è svolto un sopralluogo da parte di tecnici del Comune e dell'Ulss nel sito prescelto per immunizzare quanta più gente possibile, il Censer. L'assessore al Welfare Mirella Zambello, a margine dell'ispezione dei locali, spiega che non ci sono stati problemi e che tutto è andato per il meglio, anche se, purtroppo, bisognerà attendere qualche settimana in più rispetto a quanto inizialmente ipotizzato a causa della scarsa quantità di dosi a disposizione solo per completare l'immunizzazione del personale sanitario: «Ora spetta all'Ulss prendere le decisioni. Aspettiamo di capire quando iniziare e da quali categorie».

SCELTA LOGISTICA

Queste indicazioni, al di là di come verrà effettivamente trasformato il Censer per diventare il punto vaccinazioni per il capoluogo del Polesine e i paesi limitrofi, sono fondamentali, visto che nel capoluogo si stanno programmando anche i trasporti per gli over-80 sino al centro fieristico di viale Porta Adige. L'assessore Zambello è già entrata in contatto con le associazioni di volontariato per favorire il trasporto delle persone anziane che non possono contare sull'aiuto di parenti o amici per raggiungere la postazione dove ricevere il vaccino. L'Ulss, invece, si curerà direttamente degli allettati, i non autosufficienti impossibilitati a muoversi. Le categorie e l'ordine con cui saranno vaccinate verrà stabilito dall'Ulss.

SPAZI AMPI

Il Censer è il luogo ideale per queste operazioni. Da anni è stato eletto anche ad ospedale da campo nel caso di emergenza, per cui non poteva non essere preso in considerazione per effettuare la più grande vaccinazione di massa della storia di Rovigo e del Paese. Saranno quattro le postazioni dove sarà inoculata la dose anti-Covid: non mancherà una zona in cui sostare per verificare eventuali reazioni del vaccino ed un'autoambulanza sarà sempre pronta per qualsiasi necessità. L'enorme piazzale esterno sarà fondamentale, perché permetterà di ospitare un alto numero di vetture nelle quale è presumibile alcuni dovranno anche attendere per qualche minuto il proprio turno per sottoporsi alla vaccinazione. Dovesse essere necessario, potrebbe essere considerato anche il Palazzetto dello sport in Commenda, come originariamente previsto in estate per l'esecuzione dei tamponi, anche se poi non si è provveduto in questo senso a causa dell'incompatibilità con le attività di animazione estiva. Le altre località polesane in cui saranno allestiti i centri per la vaccinazione sono Porto Viro, Adria, Lendinara e Trecenta.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA