Comune, Bimbatti avrà una segreteria

PALAZZO NODARIROVIGO È stata istituita la segreteria particolare del vicesindaco. Il neo nominato Andrea Bimbatti avrà a disposizione un ufficio di segreteria per la gestione del lavoro e dei referati a suo carico. La decisione non prevede costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione, né un togliere personale ad altri uffici, come spiega l'interessato.ZERO COSTI«Nessuna spesa in più - precisa Bimbatti - ci sarà semplicemente un dipendente per due o tre ore alla settimana che svolgerà per il mio ufficio la funzione di segreteria....