SOLIDARIETÀ

ROVIGO «Cari rodigini, a Natale donate per aiutare le famiglie rodigine messe in ginocchio dalla pandemia». È il messaggio condiviso da tutto il consiglio comunale in occasione delle festività natalizie. A tale scopo è disponibile, fino al 15 gennaio, il conto corrente di Bandiera gialla (l'Iban è IT46M030 6909 6061 0000 0160 718, causale: Natale 2020) dove si potranno effettuare bonifici per regalare così un po' di serenità a chi è stato economicamente colpito dalla crisi del momento. L'iniziativa è stata presentata dal sindaco Edoardo Gaffeo insieme all'assessore al Welfare Mirella Zambello e la presidente del consiglio Nadia Romeo, che ha coordinato l'incontro. Presenti anche i consiglieri Michele Aretusini che ha sensibilizzato la realizzazione dell'iniziativa, Vanni Borsetto, Elena Biasin, Loris Rossini, Mattia Moretto, Mattia Maniezzo e Margherita Balzan, e Sergio Davide Rossi, referente di Bandiera gialla.

OBIETTIVO COMUNE

«Questa iniziativa - ha detto il sindaco - nasce dal desiderio di sensibilizzare la nostra comunità in un aiuto concreto nei confronti delle persone che in questo momento soffrono di più. È una cosa che secondo me valorizza l'impegno politico ognuno per la propria parte, di tutti i componenti del consiglio. Ringrazio particolarmente Michele Aretusini che è un po' l'anima di questa iniziativa e Bandiera gialla, garanzia di serietà assoluta».

Un progetto che come ha detto Romeo, coinvolge tutto il consiglio nella sua interezza, con la collaborazione del mondo del volontariato. «Un atto di responsabilità verso chi è in difficoltà. Il messaggio di speranza più bello che possiamo dare, in questo momento di grande difficoltà». «Questa iniziativa - ha aggiunto Zambello - permetterà di rispondere subito alle esigenze delle famiglie bisognose. Lo scopo è proprio intervenire con tempestività, grazie anche al lavoro dei Servizi sociali del Comune, per un Natale più sereno per tutti».

I COMMENTI

Il consigliere della Lega Aretusini ha ringraziato il sindaco per la disponibilità immediata a questo progetto di solidarietà «che vede coinvolte tutto le forze politiche per una raccolta fondi, che dà un senso di unità e vicinanza in questo Natale, soprattutto a chi si trova in difficoltà. Rivolgo un appello ai cittadini, donate per regalare un sorriso a chi purtroppo questo Natale rischia di non avere risorse nemmeno per la spesa». «È un momento drammatico epocale - ha continuato Borsetto - bisogna unirsi ed è importante anche regolare il flusso di aiuti». «Siamo in linea con questa iniziativa del consiglio - l'intervento del consigliere Biasin - che speriamo possa rendere tutti più sereni e ricordo che i contributi versati sono detraibili». «Un segnale di unione del consiglio importantissimo per la città», ha aggiunto Rossini, mentre Moretto ha definito l'iniziativa «una grande e concreta vicinanza a chi necessita di aiuto». Segnale importante di unità della politica in un momento così difficile anche per il consigliere di minoranza Maniezzo.

Infine, Rossi di Bandiera gialla ha precisato che «forniamo prodotti a 77 associazioni con più di 600 famiglie alle quali vengono consegnati prodotti come verdura, frutta e pane. L'impegno è a 360 gradi°. Dove c'è il bene comune, Bandiera gialla è presente».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

