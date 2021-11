Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F.Cam.) Pensava all'occasione della vita, invece era una delle più bieche truffe purtroppo ben diffuse in caso di acquisti online. Un copione tristemente noto: un'offerta da non credere che campeggia su un sito di compravendita online e una caparra versata, con la merce però, che resta solo virtuale e non arriva mai all'acquirente. In questo caso a finire nelle maglie di due truffatori è stato un 65enne di San Martino di Venezze, che...