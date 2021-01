L'EPIDEMIA

ROVIGO «Il primo spiraglio di una possibile diminuzione della curva del contagio». Così Antonio Compostella, direttore generale dell'Ulss, commentando i dati del bollettino di ieri, definisce non solo la riduzione nel numero assoluto delle nuove positività, appena 68, quasi la metà della media a tre cifre del primo scorcio di gennaio, con 1.189 contagi registrati dall'inizio dell'anno, con le guarigioni che sono praticamente pari alle positività di giornata, 67, ma soprattutto una leggera discesa del valore dell'incidenza, al 6,4%. «Questo dato lo ritengo molto importante: c'è una riduzione delle positività. Ci vorrà tempo per capire se è stabile, però piuttosto di vedere una continua crescita è incoraggiante che l'incidenza sia tornata sui valori di un mese fa. Di sicuro non è ancora il frutto dei vaccini, ci vorranno alcuni mesi prima che il loro effetto si faccia sentire. È frutto dell'importante lavoro di schiumatura, di diagnosi dei casi positivi, di tracciamento e isolamento dei contatti, ma anche dei comportamenti delle persone. I positivi di oggi sono ascrivibili contagi dei primi giorni dell'anno, quindi anche di misure introdotte in quel periodo che rispetto a quello prenatalizio, pur con divieti, ordinanze e decreti non aveva impedito il contatto fra le persone».

MOLTI DECESSI

Accanto a questo spiraglio di ottimismo, c'è un numero che rimbomba cupamente: otto. Tante sono le morti Covid delle ultime ore, tutte di ricoverati: un altopolesano di 69 anni che era in Terapia intensiva al San Luca, una 96enne bassopolesana in Area medica Covid ad Adria, un 85enne mediopolesano in Malattie infettive a Rovigo, un 72enne e un 95enne mediopolesani, due 84enni bassopolesani e un 86enne di Rovigo che erano in Area medica e semintensiva Covid a Trecenta. Il totale dei decessi sale a 294. Dall'inizio dell'anno sono stati già 56. Nonostante l'elevato numero di pazienti che si sono spenti, resta alto il numero di ricoverati, 131: 17 in Terapia Intensiva Covid e 87 in Area medica Covid a Trecenta, uno in Rianimazione, 6 in Malattie Infettive a Rovigo e due donne incinte, ricoverate per altro motivo, in Ostetricia e Ginecologia a Rovigo, uno in Psichiatria e 17 in Area medica Covid di Adria.

L'ATTESA

«Se dovesse essere stabile la riduzione dei contagi - rimarca il direttore - dovremmo vedere una riduzione dei ricoveri fra una quindicina di giorni, questo è il periodo di latenza fra positività ed eventuale ricovero. Comunque il Polesine ha una situazione nettamente migliore rispetto alla media del Veneto: in area non critica a livello regionale siamo in fase 5 e in area intensiva in piena fase 4, mentre a livello provinciale sia per l'area non critica che per quella intensiva, siamo fra 3 e 4. Ma la situazione è ancora pesante e pesanti sono i quadri clinici dei ricoverati, il 61% dei quali, 81, ha un età fra i 50 e gli 80 anni».

Per quanto riguarda le case di riposo, sono contagiati altri due ospiti e un operatore del Csa di Adria, dove ci sono 87 ospiti e 15 operatori positivi, 9 ospiti e 3 operatori dell'Opera pia Bottoni di Papozze, con il contagio che interessa 47 ospiti e 23 operatori, altri due ospiti della casa di riposo San Gaetano di Crespino, 10 ospiti e 1 operatore in tutto, e altri due ospiti di Villa Agopian di Corbola, che conta 19 ospiti e 8 operatori positivi. «Questo fronte nelle settimane scorse è strato particolarmente impattante - nota Compostella - in termini di numeri e di conseguenze, anche di quelle più tristi. La situazione complessiva sta migliorando: sono in negativizzazione i focolai di Lendinara, Castelmassa, Corbola, Villadose e anche l'Iras. Quello di Papozze è attivo, così come quello di Crespino».

