PANDEMIA

ROVIGO La situazione resta preoccupante e le parole del direttore dell'Ulss 5, Antonio Compostella, lo confermano: «Purtroppo mi aspetto che la curva del contagio, che da 15 giorni ha ripreso a salire, si mantenga in crescita ancora per un po', con tutte le pesanti conseguenze. Abbiamo tutti visto le immagini di molte città nel fine settimana, che denotano grande voglia di vita sociale, ma dal mio punto di vista di operatore sanitario, mi preoccupano perché ovunque c'è assembramento, nonostante le mascherine, il rischio di propagazione del contagio è più alto: in questo momento prenatalizio è comprensibile la voglia di fare acquisti e di relazioni, ma se continuano situazioni del genere, un ulteriore innalzamento è inevitabile».

I NUMERI

Quella di ieri è stata una delle giornata meno pesanti di questo grigio dicembre dal punto di vista dei contagi, non solo perché il numero di nuove positività è stato inferiore rispetto ai giorni scorsi, 89, ma anche perché sono state nettamente superiori le guarigioni, 114, facendo finalmente registrare un leggero arretramento del numero delle persone attualmente positive, sceso a 2.476. L'incidenza negli ultimi sette giorni è di 6,54%. Il totale dei polesani risultati positivi da inizio epidemia sale a 5.523, circa il 2,41%, mentre il numero dei guariti è arrivato a 2.913. Se in isolamento domiciliare ci sono 2.977 polesani, il numero dei ricoverati cala da 120 a 118.

I DECESSI

A frenare ogni entusiasmo, il doloroso dato di nuovi decessi. Tre le persone che si sono spente domenica, un 79enne bassopolesano che si trovava in Terapia intensiva al San Luca, una 88enne residente in un Comune mediopolesano e una 80enne bassopolesana, entrambe ricoverate nell'Area medica e semintensiva Covid sempre al San Luca. «Purtroppo, quasi quotidianamente c'è l'annuncio di decessi di persone contagiate - rimarca Compostella - molte avevano patologie, ma il contagio ha avuto e ha un impatto importante nel triste epilogo. Se consideriamo il numero dei decessi di quest'anno e lo confrontiamo con i dati dei tre anni precedenti, notiamo un aumento significativo. Mentre per il periodo gennaio-maggio la percentuale dei decessi era aumentata in misura non significativa, con gli effetti di questa seconda ondata il numero delle morti è stato significativamente più altro, pur avendo il dato polesano sempre valori inferiori rispetto agli altri territori veneti».

CASE DI RIPOSO

Preoccupante resta la situazione delle case di riposo. Con il contagio altri due ospiti e un operatore all'Iras di Rovigo, dove ora il totale è di 8 ospiti e 5 operatori positivi, di un ulteriore operatore a Villa Agopian di Corbola, dove ci sono 63 ospiti e 26 operatori positivi, e del primo di un operatore del Csa Arturo Pedrelli di Ariano, quindicesima struttura con almeno un caso. che proprio insieme a Villa Agopian e al Csa Madonna del Vaiolo di Taglio di Po compone il Ciass, Consorzio Isola di Ariano Servizi sociali. «Abbiamo 234 ospiti della Rsa positivi su 2.440 e 95 operatori su 2.250 - è l'analisi del dg dell'Ulss -nNumeri importanti, seppur contenuti rispetto ad altre realtà, nettamente superiori rispetto alla prima ondata. Si sono raffreddati i vecchi focolai di Ficarolo, Fratta e Rosolina, mentre mi preoccupano i più recenti di Corbola, con le positività di 63 ospiti su 92 e 26 operatori su 98, e Lendinara, con 101 ospiti su 179 e 31 operatori su 205 positivi. Abbiamo anche 8 ospiti positivi all'Iras: nei giorni l'aumento delle positività è stato contenuto, ma parliamo della casa di riposo più grande di tutto il Polesine, con circa 300 ospiti, è chiaro che ci sia una particolare attenzione».

Per quanto riguarda le scuole, positivo un docente della elementare Pascoli di Badia, di un ragazzo delle medie di Villadose e tre sono i casi nuovamente a Ca' Tiepolo: due bambini della elementare e uno della media.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA