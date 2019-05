Compostella: «Richieste accolte quasi per intero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AZIENDA SANITARIAROVIGO Non aveva nascosto un'ombra di disappunto per la prima formulazione delle schede ospedaliere, ma dopo le modifiche presentate dall'assessore Manuela Lanzarin, il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella si era detto soddisfatto e aveva espresso già la propria sensazione che non vi sarebbero state ulteriori modifiche in commissione.«La mia valutazione è positiva, perché quello che doveva rimanere è rimasto. In particolare, il primariato di Neuroradiologia per l'ospedale di Rovigo, perché essendo...