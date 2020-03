L'INFEZIONE

ROVIGO Una curva più dolce dei contagi, numeri che sembrano rincuorare pur essendo comunque alti e pur non essendo solo numeri, ma uomini e donne, di ogni età, che si trovano a fronteggiare la battaglia personale contro il virus. «Sembra essersi allentata la morsa dei contagi», spiega Antonio Compostella, che sta guidando la sanità polesana in questo difficile momento. E che ribadisce subito come questo non significhi che la tempesta sia passata. È piuttosto un incitamento a tenere duro e andare avanti in questa forma di resistenza nelle barricate casalinghe: «Siamo sempre nella fase di alta marea, ci aspettiamo ancora un bel numero di casi. Stiamo aspettando i risultati di oltre una sessantina di tamponi. E i pazienti ospedalizzati restano ricoverati a lungo: anche se l'incremento è ridotto, si aggiungono a quelli già presenti e facciamo presto a saturare i posti letto».

I grafici polesani, l'istogramma dei contagi settimanali e la curva dei casi giornalieri, sono effettivamente diversi da quelli nazionali e regionali. «Questo risultato - sottolinea Compostella - deriva certamente da tutte le considerazioni già fatte sul Polesine, dal turismo alla disaggregazione urbana, anche dalla fortuna, ma sono anche frutto del grande lavoro nell'individuare rapidamente i contatti positivi e porli in isolamento, nonché delle misure di contenimento. Se vogliamo mantenere questo trend migliorativo, dobbiamo continuare a rispettare le misure di cautela».

ANZIANI

Anche sul fronte delle case di riposo i dati sembrano essere rassicuranti. «Parliamo di luoghi a potenziale alta criticità, sui quali abbiamo particolare attenzione. Il numero di deceduti fra gli ospiti nel periodo gennaio-marzo 2019 è sovrapponibile a quello dello stesso periodo di quest'anno. Speriamo di continuare su questa linea. Quotidianamente facciamo un monitoraggio di tutte le case di riposo su possibili casi sospetti, per intervenire in modo mirato e puntuale. Stiamo fornendo un supporto per i dispositivi di protezione individuale, ora che Azienda zero ci sta rifornendo». Fra mercoledì e giovedì sono state distribuite duemila mascherine e ieri altre cinquemila. «Suddividiamo in base alla grandezza, dove ci sono casi positivi forniamo anche le mascherine Ffp2. Intanto continua lo screening di pazienti e operatori. Abbiamo eseguito il tampone a ospiti e dipendenti di Casa serena e San Bortolo, in totale più di 370 persone, che completeremo nelle prossime ore».

Sul fronte tamponi, Compostella spiega che «prosegue lo screening sul personale medico e sulle categorie esposte. Prima di tutto facciamo i test a chi è in situazioni più a rischio, perché un conto è eseguirli, un altro analizzarli. Inviando tremila tamponi avremmo saturato il laboratorio di Padova». Infine, la risposta all'infermiere che lamentava poca sicurezza all'ospedale di Trecenta: «Siamo in tempi di emergenza, siamo partiti di corsa perché prima chiudiamo la partita di Trecenta come ospedale Covid, prima è sicura la popolazione. Stiamo completando lo svuotamento dell'ospedale e dalla prossima settimana sarà a pieno regime. Non entrerà più nessuno, tranne dipendenti, pazienti e visitatori della Psichiatria che avranno un percorso dedicato. I falsi positivi sono stati un episodio che non si ripeterà, ma è successo anche in altri ospedali. La macchina ora è ferma non perché funzioni male, ma perché stiamo attendendo una fornitura di reagenti che a livello internazionale si fa fatica a reperire. La riconversione di Trecenta è stata fatta bene, rapidamente e in totale sicurezza. Un ringraziamento va a tutti gli operatori che si sono prodigati e che lavorano senza soste, senza tempo per scrivere lettere».

F.Cam.

