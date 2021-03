(F.Cam.) Da oggi inizia il mandato come direttore generale dell'Ulss di Patrizia Simionato. «A lei e al suo staff vanno i miei migliori auguri di buon lavoro», è il saluto del direttore generale e commissario uscente, Antonio Compostella. Arrivato nel dicembre 2015, inizialmente come direttore dell'allora Ulss 18 e dal gennaio successivo anche di commissario dell'Ulss 19, Compostella ha guidato la sanità polesana attraverso passaggi non semplici, dall'unificazione delle due Ulss alla gestione dell'emergenza Coronavirus. «Lascio, dopo cinque anni e due mesi, un territorio che mi ha dato tanto professionalmente e umanamente, al quale resterò per sempre legato. Ho cercato di garantire la migliore qualità possibile dei servizi, con l'ammodernamento strutturale e il miglioramento degli assetti organizzativi degli ospedali e del territorio, potenziando in particolare l'assistenza domiciliare e le cure palliative. Ho sempre puntato sul concetto di rete, sul senso di appartenenza, sulla correttezza dell'informazione e la trasparenza, in particolare nei momenti di criticità che abbiamo attraversato. A tutti i polesani va il mio grande in bocca al lupo per il futuro e un ringraziamento per ciò che mi hanno dato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA