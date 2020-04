CERIMONIA SUI SOCIAL

SALARA Una folla solo virtuale. Centinaia di persone hanno assistito ieri pomeriggio, in diretta Facebook, all'ultimo saluto a Diego Gallani, giovane molto conosciuto a Salara, impegnato nello sport e nell'associazionismo, stroncato a soli 41 anni da un male incurabile. «Cari amici di Salara - ha detto don Fabio Padovan - nel tempo che ci è alle spalle siamo sempre stati un po' lontani a livello di chilometri tra il nostro bellissimo territorio lungo il Po, però la tecnologia e il progresso nelle telecomunicazioni in questi mesi ci hanno fatto stare sempre insieme e in compagnia come una famiglia. Viviamo insieme anche la partenza di Diego alla casa del Padre come una grande famiglia. E lo siamo realmente. Il nostro vescovo Pierantonio ci è vicino e unisce la sua fede ed esperienza sacerdotale alla nostra. Adesso Diego, ne sono sicuro, è con Dio la luce eterna».

La scelta di trasmettere i funerali sui social è stata condivisa con i parenti, l'idea è nata dall'amministrazione comunale. Il sindaco Lucia Ghiotti spiega che «tanti mi hanno scritto per poter dare l'ultimo saluto a Diego Gallani davanti al cimitero. Le disposizioni ministeriali non lo consentono, così ho proposto alla famiglia una diretta Facebook sulla pagina Noi di Salara. La famiglia ha acconsentito, perché Diego lo avrebbe voluto, e li ringrazio per questo, in quanto ci ha dato la possibilità di essere vicino a loro, anche se virtualmente, in questa dolorosa occasione».

I post degli amici hanno invaso i social e in tanti hanno acceso una candela, giovedì sera, per ricordare il ragazzo.

La scomparsa di Gallani ha suscitato sgomento e dolore nella Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Rovigo, che ha partecipato commossa al dolore della famiglia e di quanto gli hanno voluto bene. «Diego - afferma la presidente, Maria Iside Bruschi - ci ha prematuramente lasciato a causa di una lunga malattia che l'ha portato a spegnersi mercoledì all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Conosciuto e stimato da tutti, era considerato una persona speciale con un grande cuore e sempre pronto ad aiutare il prossimo, specialmente coloro costretti a lottare contro problemi di salute e di disagio sociale. Diego si è dedicato molto in questi anni all'attività di volontariato, facendosi promotore di eventi coinvolgenti di vario genere, spesso con il fine della solidarietà cui parte del ricavato era, per sua volontà, devoluto alla Lilt di Rovigo per aiutare coloro che come lui, sono costretti a fare i conti ogni giorno con questa patologia che ancora, nonostante i progressi nella guarigione, spesso non perdona».

Bruschi aggiunge che «Diego ci ha preso per mano e ci ha accompagnato nella sua Salara. Ci siamo resi conto di quanto era riuscito nel suo intento: renderci partecipi dei suoi altruistici progetti di amore e di solidarietà per la sua comunità. In queste tristi giornate di dolore e di pianto tutti, a Salara e non solo, hanno pensato alla Lilt e credo che quello che ha seminato in questi anni crescerà rigoglioso. Ha lasciato un ricordo indelebile in tutti noi del consiglio direttivo e nelle volontarie della Lilt che facevano servizio di tisaneria nell'ambulatorio oncologico».

La presidente della Lilt polesana conclude sottolineando che «Diego ha smosso il mondo in termini di generosità; non ha mai parlato di Dio, ma con le sue azioni ha fatto di più, perché ce lo ha fatto incontrare. È stato un ragazzo straordinario, amava la vita e meraviglioso per la sua disponibilità, la sua dolcezza, la voglia di vivere, la forza e il suo grande coraggio. Il suo esempio di vita lo porteremo sempre nel cuore».

La Lilt Rovigo esprime le più sentite condoglianze alla moglie Laura, ai figli Alessio e Alberto e si unisce commossa al lutto della famiglia.

