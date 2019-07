Commozione per la morte di Nicolas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOADRIA «Ciao, angelo mio. Il tuo papà» ha scritto Luca Lazzarin, su Facebook, il giorno in cui è morto suo figlio Nicolas. Poche parole, per tutti, ma alcune telefonate tra le lacrime, per informare di questa disgrazia, rivolte agli amici più stretti, tra i quali l'ex sindaco, Massimo Barbujani, e suo fratello, Roberto, con cui l'ex imprenditore, anche lui appassionato di motori, aveva condiviso, anni fa, fasti ed entusiasmi, fino alla sponsorizzazione del Rally di Adria, con l'impresa, la Navalsalda, che allora possedeva.«Nasci da...