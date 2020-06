COMMERCIO

ROVIGO Tanti lavoratori ancora in smart-working, assenza di turisti e ancora un po' di paura di tornare al ristorante. È una ripartenza lenta quella della ristorazione che assieme al settore alberghiero, sembra pagare il prezzo più alto dell'emergenza Covid. I ristoranti del centro e in particolare quelli della periferie, a 15 giorni dall'attesa ripartenza, si ritrovano con tavoli dimezzati e pochi clienti. Il momento peggiore per tutti è il pranzo, tant'è che più di qualche locale alcuni giorni tiene abbassata la serranda proprio per la mancanza di lavoro.

CLIENTELA SCARSA

«È una ripresa davvero lenta per la ristorazione - conferma Olvia Cavriani, proprietaria del Prosciuttiamo in via Fuà Fusinato - i clienti si concentrano per cena, ma durante la pausa pranzo non lavoriamo più come prima, nemmeno la metà. La maggior parte dei nostri clienti del mezzogiorno sta lavorando da casa, poi ci sono i figli anche a cui badare, non ci sono più incontri e riunioni di lavoro. Le persone non hanno più l'occasione di scegliere il ristorante o il bar per la pausa pranzo. Il risultato è, di conseguenza, tavoli vuoti in po' ovunque».

Gli occhi dei ristoratori del centro guardano speranzosi verso l'autunno. «Spero ci sia una ripresa a settembre - spiega l'imprenditrice - noi non abbiamo mai fatto ricorso alla cassa integrazione. Il personale è tutto in servizio, ma se non si ingrana la marcia, non so come i ristoranti della città riusciranno ad affrontare l'inverno con un calo del 70% dei clienti».

Se in centro i tavoli dei ristoranti fanno fatica a riempirsi durante la settimana, ancora peggio sembra andare per i locali della provincia. «Avevo 100 coperti, li ho ridotti a 50, ma comunque si fatica a riempirli, in particolare durante la pausa pranzo - spiega Antonio di Nisida, il noto ristorante di San Martino di Venezze - il mio locale lavorava molto con la clientela proveniente da fuori provincia. Ora, invece, la gente fatica a spostarsi e anche gli spostamenti per lavoro sono stati ridotti dell''80%. Non c'è movimento durante il giorno. Un po' meglio alla sera e durante il fine settimana». «Mi fa paura l'estate confessa Remigio Tristano Lucchin di Le Betulle - in assenza eventi culturali o legati allo sport gli hotel della città continueranno ad avere camere vuote. Come in questo momento. Le abbiamo sanificate tutte, ma non ci sono clienti».

RISTRUTTURAZIONI

Un po' meglio per il ristorante, ma non è certo un ritorno alle presenze pre-covid. «Per quanto riguarda il ristorante - spiega l'imprenditore - abbiamo visto tornare i nostri clienti affezionati, in particolare per cena. La pausa pranzo, invece, non parte, la città è ferma, non c'è movimento per lavoro e nemmeno per turismo. Sono preoccupato per l'estate, per molti ristoranti e alberghi una ripartenza a ottobre potrebbe essere davvero un problema. Se in città c'è movimento, lavorano tutti i locali e alberghi della città». In questo periodo di calma, aggiunge Lucchin, «stiamo lavorando per rinnovarci. Quando ci sarà finalmente il ritorno alla normalità e la gente tornerà al ristorante come prima, dobbiamo farci trovare preparati. È il consiglio che dò a tutti i miei colleghi del settore: sfruttate questo momento per crescere e riorganizzare la vostra attività. Un imprenditore non si deve mai fermare, dopo momenti difficili come questi, ci potrà essere una svolta positiva e dobbiamo farci trovare sempre sul pezzo».

Non va meglio per i bar del centro dove fino a febbraio si registrava quotidianamente un tutto esaurito in occasione della pausa pranzo.

Roberta Merlin

