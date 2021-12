COMMERCIO

ROVIGO Spese per i regali natalizi guidate dalla prudenza ed orientate, prevalentemente, verso giocattoli, libri, abbigliamento e, soprattutto, prodotti enogastronomici. In pieno clima prenatalizio, l'indagine sui consumi condotta da Confesercenti tra i rodigini rivela che la maggior parte dei consumatori in città spenderà 175 euro pro capite per i regali nelle festività 2021, ovvero qualche decina di euro in più, in media, rispetto allo scorso anno, e sceglierà i prodotti di negozi tradizionali e mercatini, seguiti, a ruota, dagli acquisti nei centri commerciali. Natale, dunque, resta sempre Natale e dicembre si conferma il mese più importante dell'anno per i consumi ma la pandemia e le sue conseguenze fanno ancora paura, nonostante i consumi mostrino dei timidi segnali di miglioramento rispetto all'anno precedente.

L'INDAGINE

L'indagine di Confesercenti è stata svolta tra il 6 e il 9 dicembre a Rovigo ed è stata condotta con questionario somministrato dal personale dell'associazione face to face con metodologia Papi. Ha riguardato un campione casuale semplice, ovvero senza ripetizione, di 224 persone maggiorenni. Il 38% di queste sono uomini, il 62% donne. Per quanto riguarda le retribuzioni da lavoro dipendente, Confesercenti spiega di essersi basata «sul Jp Geography Index di Job Pricing che ha stimato la media delle retribuzioni lorde per provincia.

STIPENDIO MEDIO

Nel Rodigino lo stipendio lordo annuo risulta in media pari a 29.614 euro, corrispondente a poco più di 1.600 euro mensili netti. Considerato il numero di occupati dipendenti (dati Istat) di circa 302mila unità ed il numero di pensioni erogate pari a 241mila (dati Inps), si può calcolare un ammontare netto delle tredicesime pari a oltre 701 milioni di euro (218 milioni da pensioni e 483 milioni da stipendi)». Aggiungendo i redditi di chi non beneficia di tredicesima, cioè l'area del lavoro autonomo, ma che concorre comunque ai consumi legati al Natale, «e prevedendo che circa il 65% circa della mensilità aggiuntiva continua l'associazione - sia dedicato al pagamento di imposte, assicurazioni, canoni vari e risparmio, possiamo stimare che la somma disponibile per le spese natalizie nella nostra provincia sarà di circa 270 milioni di euro».

IN FAMIGLIA

Continuando ad analizzare i dati, emerge che il Natale, ancora di più con le limitazioni imposte dal Covid, rimane, per il 55,36% degli intervistati, una festa da passare in famiglia. «La spesa per regali evidenzia Confesercenti - continua a concentrarsi nella fascia tra i 100 e i 200 euro pro capite e, nonostante sia in leggero aumento rispetto al 2020, resta ancora inferiore a quella del 2019 (-15%). L'ansia generata dalla pandemia si traduce infatti in una spesa prudente. La media pro capite, del tutto indicativa, che nel 2019 si aggirava intorno tra 200 euro, è di circa 175 euro: per il 46,4% si tratta di una cifra uguale o superiore a quella dell'anno passato». Come anticipato, in questo 2021 gli acquisti di Natale si concentrano su giocattoli, libri, abbigliamento e, soprattutto, su prodotti enogastronomici. Di rilievo le spese destinate alla cura della persona che da qualche anno crescono progressivamente. Oltre l'80% degli intervistati ha, poi, dichiarato di considerare i negozi fisici come la principale meta per lo shopping natalizio, a fronte di un 10,7% che predilige l'online. I negozi tradizionali del centro e i mercatini mantengono il primo posto come format di punta (42,8%), a poca distanza dai centri commerciali (39,3%). Nello specifico, lo shopping nei negozi del centro è considerato migliore per le categorie di prodotto più discrezionali che richiedono maggiore attenzione nella selezione e anche un servizio di consulenza. Nei mercatini si cerca la dimensione del contatto diretto. Quanto al centro commerciale, mentre in epoca pre-Covid l'aspetto fondamentale per motivare lo shopping era relativo all'entertainment, ora si tende invece prediligerlo per la convenienza e l'efficienza nell'acquisto. «Si respira voglia di normalità dopo il crollo del 2020 evidenza Confesercenti - La prima parte dell'anno ha visto l'aumento dei consumi e un parziale recupero rispetto ai difficili mesi del lockdown e delle prime due ondate. Ma il clima di fiducia delle famiglie si è però lentamente deteriorato. Le famiglie mantengono un atteggiamento ispirato alla prudenza».

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA



