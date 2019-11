CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOROVIGO «Speriamo che il progetto vada a buon fine». È felice Vittorio Ceccato, presidente provinciale di Confesercenti, di apprendere dell'interesse di un investitore per acquistare, riqualificare e dedicare al commercio l'ex Genio civile. A suo dire si tratta di un segnale positivo per la città e il settore, specialmente se si parla dell'arrivo di grandi marchi in centro storico: «Un ritorno di certi protagonisti del settore commerciale è una buona cosa, qualche firma importante c'era negli anni passati a Rovigo - osserva -...