COMMERCIO

ROVIGO Si è scatenato un caos, ieri mattina in centro, dopo i primi controlli della Polizia locali nei confronti di alcuni bar e ristoranti della città. I vigili sono entrati nei bar invitando i gestori a non servire i clienti al bancone, ma rispettando la distanza di sicurezza minima di un metro tra clienti e tra barista e cliente stesso. La Polizia locale ha chiesto alle attività del centro di distanziare le sedie e i tavolini anche dei plateatici, molte dei quali troppo vicini tra loro.

LE REAZIONI

«Siamo allo sbando - afferma Paolo Lorenzi del caffè Dersut - nell'ultimo decreto Rovigo è fuori dall'area rossa, al pari del resto d'Italia, dove non vi è una situazione di allarme che comporta gli stessi divieti dell'area maggiormente contagiata. Le regole del precedente decreto che ci obbligano a non servire più il caffè al bancone non sono più in vigore. Eppure la Polizia locale ci vieta di servire i clienti al bancone. La situazione è già difficile, abbiamo la fortuna di non essere zona interdetta e continuare a lavorare, invece il Comune ci dice che rischiamo sanzioni se non rispettiamo il nuovo decreto che ci permette di servire i clienti al bancone».

Lo sconcerto, dopo i primi controlli della Polizia locale, ha raggiunto un po' tutti i proprietari dei locali, in particolare i bar piccoli la cui attività si svolge per l'80% proprio al banco. Il decreto, però, parla chiaro: la distanza interpersonale non deve mai essere inferiore a un metro. «I locali non possono servire al bancone se non viene garantita la distanza di un metro - spiega Giampaolo Sprocati della Polizia locale - sono purtroppo pochi in città i bar in grado di garantire il rispetto di tale disposizione, i banconi non sono abbastanza lunghi, devono organizzarsi per assicurare ai clienti la distanza indicata dal decreto ministeriale passando, per esempio, con un vassoio la consumazione ai clienti o studiando altre soluzioni». «Stiamo facendo dei controlli - conferma la Polizia locale - per invitare i locali e i ristoranti a rispettare anche la distanza tra un tavolino e l'altro all'interno dei plateatici. Molte attività, nonostante le disposizioni di legge, continuano a non distanziare adeguatamente sedie e tavoli, originando potenziali situazione di pericolo di contagio».

Per il momento i vigili non hanno multato i trasgressori, ma nei prossimi giorni gli esercenti che non rispetteranno la legge, rischiano la chiusura del locale. Fino al 3 aprile in città sono sospese le attività di sale da ballo, pub, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati. Diverso è per i negozi, dove i commercianti sono invitati (e non sanzionati) a predisporre misure tali da consentire il rispetto della distanza. A vigilare sul rispetto delle norme i prefetti, avvalendosi delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate. Il monitoraggio dell'attuazione delle misure è affidato alle amministrazioni.

IL SINDACO

«Comprendo il disagi di commercianti ed esercenti - interviene il primo cittadino Edoardo Gaffeo - ma dobbiamo renderci conto che solo se sospendiamo per un mese le attività, riusciamo a mettere alla porta il virus. Se continuiamo a non rispettare le regole, l'epidemia andrà avanti un anno e così anche le perdite economiche».

Nei prossimi giorni chi non rispetterà le regole e continuerà a non distanziare i tavolini di ristoranti e plateatici potrà essere costretto a chiudere il locale, come indica il decreto. Sono arrivate all'attenzione del sindaco, ieri, le foto dei plateatici della città presi d'assalto, complice la bella giornata, dai rodigini, non solo giovani, ma anche famiglie con bambini. Sono stati subito intensificati i controlli da parte della Polizia locale per garantire il rispetto delle norme sanitarie previste dal decreto. «Più ci sacrifichiamo adesso - ha detto il sindaco - più velocemente riusciremo a tornare alla normalità».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA