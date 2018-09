COMMERCIO ROVIGO «Se il Governo deciderà di abbassare le saracinesche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOROVIGO «Se il Governo deciderà di abbassare le saracinesche della grande distribuzione la domenica, alla Fattoria almeno 100 dei circa 700 dipendenti si ritroveranno improvvisamente a casa». Le parole del patron del centro commerciale di Borsea sono arrivate come un fulmine a ciel sereno sulle famiglie di cassieri, commessi e magazzinieri che lavorano, in particolare nei weekend, tra i negozi e il supermercato.LA REPLICADura la reazione dei sindacati. «Quando mai in Fattoria sono state assunte 100 persone per i weekend? -...