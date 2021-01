COMMERCIO

ROVIGO Qualche luce accesa, ma le porte sono rimaste chiuse al pubblico. La protesta #ioapro che invitava ristoranti, bar ma anche pasticcerie e palestre, ad aprire, a partire da ieri, contro le restrizioni del Governo dettate dall'emergenza Covid, a Rovigo non ha trovato terreno fertile. Anche chi, in un primo momento, era intenzionato ad aderire andando contro i dpcm, non ha, di fatto, voluto rischiare sanzioni. Troppo anche chiedere ai clienti di pagare 400 auro di multa per una pizza o un aperitivo al tavolo. Per tutto il pomeriggio, ristoratori e baristi della provincia si sono confrontati nella chat creata su Telegram per capire cosa fosse giusto fare. La maggior parte degli esercenti si è detta contraria alle modalità della protesta.

LA PROTESTA

Anche se qualcuno, in provincia, ha annunciato di essere pronto a rischiare la sanzione pur di tornare a lavorare. «Accendo le luci le mio locale, ma non apro spiega Massimo Maltarello del Pedavena, in piazza Vittorio Emanuele II -. Non me la sento di rischiare. È una protesta sacrosanta, noi ristoratori e baristi siamo alla canna del gas. Non si sta in piedi con il delivery e l'asporto».

«Abbiamo deciso di non aprire stasera (ieri) spiega anche Olvia Cavriani del ristorante Prosciuttiamo, in via Erminia Fuà Fusinato -. Non ci sembra giusto moralmente aprire mentre in ospedale muoiono tante persone a causa di questo virus. Non possiamo negare che in Veneto, in questo momento, c'è una situazione davvero preoccupante sul fronte dei contagi. Rispettiamo le disposizioni, ma non possiamo fingere che tutto vada bene. La nostra categoria, come quanti sono stati costretti alla chiusura da mesi, è allo stremo. Non riusciamo a restare in piedi con l'asporto. Ci servono aiuti subito». E tornando alla protesta delle aperture selvagge. «Non ci piaceva anche l'idea di mettere a rischio sanzioni quei clienti che per solidarietà sarebbero forse entrati questa sera per cenare. Senza contare le Forze dell'Ordine, uomini e donne che per lavoro avrebbero dovuto giustamente multarci, ma immagino con grande difficoltà visto la situazione difficile che stiamo vivendo in questo periodo».

«NON APRIAMO»

«Ci uniamo alla protesta ma non apriamo conferma anche Giacomo Sguotti, ieri sera al Corsopolitan per preparare il cibo da consegnare a domicilio ai propri clienti -. Se ci fosse stata un'adesione di tutte le attività del centro, non ci saremmo certo tirati indietro. In questo giorni, mi sono smentito con tanti colleghi di Rovigo e non c'è stata alcuna volontà di tenere aperto andando contro la legge». Da oggi, per i bar è in vigore anche un'ulteriore stretta.

«Non possiamo fare l'asporto dopo le 18 spiega Sguotti -, questo per evitare assembramenti durante l'aperitivo. Noi non siamo mai stati toccati da questo problema, lavoriamo con la cena a domicilio. L'asporto funziona un po' al mattino con le colazioni e qualche pranzo. Il pomeriggio però, ad esempio, abbiamo deciso di chiudere perché contavamo incassi di 20 euro. Impossibile tenere aperto con entrate simili. Non a caso, qui in centro, molti bar hanno deciso di restare chiusi finché persisterà l'arancione. Non hanno torto: chi apre per vendere caffè da asporto, lo fa solo per dare un servizio a chi lavora in città. È davvero brutto vedere tutti i bar chiusi in un centro. Ma in questo momento non abbiamo scelta, il Covid sta facendo tanti morti anche nella nostra provincia». «Questa protesta è inutile aggiunge Paolo Lorenzi del Dersut è stata posta solo per ragioni politiche. Di fatto, è una pagliacciata. Non ci permetterà ai locali di rimettersi in piedi. In questo momento, servono solo adeguati ristori. Pochi giorni fa, ne sono arrivati una parte, ma non bastano. Servono nuovi interventi per permetterci di restare chiusi fino alla fine dell'emergenza». Ma quando potranno riaprire bar e ristoranti? «Probabilmente a fine marzo», la previsione dei baristi del centro, rassegnati e preoccupati per affitti e utenze che, nonostante le chiusure, dovranno cercare di pagare.

Roberta Merlin

