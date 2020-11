COMMERCIO

ROVIGO Poca gente per poche bancarelle. Il mercato di ieri mattina appariva triste e desolato, se paragonato agli appuntamenti che si era soliti vedere nel storico del capoluogo. Di tutto il serpentone di ambulanti che di solito occupa la porzione centrale del corso del Popolo, di piazza della Repubblica e di via Grimani, solo quest'ultima strada ieri ospitava le bancarelle, quelle alimentari, le uniche autorizzate a lavorare in questa situazione prodotta dall'epidemia.

CONTROLLI

Uno scenario che dimostrava in pieno come la teoria del piccolo è bello dell'economista Ernst Friedrich Schumacher sia del tutto sbagliata per il principale mercato cittadino. Giusto per dare un'idea dello scenario: l'accesso, regolato da un volontario dell'Associazione carabinieri, si trovava all'incrocio di via Grimani con il Corso, più o meno all'altezza dell'arco dei Giardini delle Due torri, mentre la prima bancarella si trovava almeno a 50 metri di distanza. In pratica, i pochi operatori presenti erano concentrati negli ultimi 100 metri di strada. «Non c'è nessuno. Al massimo abbiamo due clienti da gestire. Sono quasi le undici e credo che non cambierà molto», è stato il commento deluso e amareggiato di Federico, titolare di una rivendita ambulante di pesce. Il giro maggiore, in effetti, si sviluppava principalmente nelle bancarelle di ortaggi e frutta, ma niente a che vedere con il flusso di gente di almeno una settimana fa, per non parlare dello scorso anno, quando il Covid era poco più di un incubo distopico.

CLIENTI

Nonostante tutto, però, poco dopo che Federico esprimesse il suo parere, un cliente stava giusto per dirigersi alla sua bancarella per un acquisto: «Sono venuto a fare la spesa, ho preso della verdura e del pesce. In genere vengo al mercato solo per comperare alimentari, per cui a me è cambiato poco oggi, ma nonostante tutto ho sempre apprezzato fare un giro lungo tutto il percorso per fare una passeggiata».

Anna Avezzù, invece, nella tradizionale normalità del mercato, era convinta di poter trovare una merceria ambulante e ha raccontato di trovarsi lì per quel motivo e «per acquistare il pesce», salvo poi vedersi costretta a recarsi in altri negozi del centro città per completare l'acquisto sperato. C'è anche chi ha preso con rassegnazione e una velata positività questo limitato mercato, come la signora Maria: «Cosa ne penso? Che bisogna portare pazienza. Se questo è il massimo che possiamo avere per tornare alla normalità, va bene anche così il mercato».

La speranza di chi ieri era venuto da fuori città proprio per partecipare al mercato è di potere recuperare con il tradizionale appuntamento in piazza Vittorio Emanuele del giovedì mattina. «È un vero peccato - ha raccontato Roberta, intenta a tornare alla macchina con lo sguardo sconsolato - perché speravo di accompagnare mia mamma a fare un giro a cercare dei vestiti che avevamo visto la settimana scorsa. Chissà se giovedì potrò trovare quella bancarella che non ho potuto vedere oggi (ieri per chi legge, ndr)».

IL DUBBIO DEL GIOVEDÌ

In Comune, infatti, non è ancora chiaro se ci sarà una replica di questa formula ridotta, perché le restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm e dall'ordinanza regionale impongono un unico punto di ingresso e un altro di uscita, ma è impossibile recintare l'intera piazza principale della città dalle 7 alle 15 senza creare problemi a chi deve andare nei negozi o negli uffici che si affacciano sul listòn. Informazioni precise arriveranno solamente oggi da palazzo Nodari e difficilmente saranno positive.

Alberto Lucchin

